Premier dimanche du mois gratuit Musée Christian Dior Granville

Premier dimanche du mois gratuit

Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04 2026-11-01

Le premier dimanche de chaque mois, le Musée Christian Dior est ouvert gratuitement pour tous. L’occasion de découvrir l’exposition Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance .

Sur réservation en ligne uniquement www.musee-dior-granville.com .

Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 68 58 30 musee@museechristiandior.fr

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English : Premier dimanche du mois gratuit

L’événement Premier dimanche du mois gratuit Granville a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Granville Terre et Mer