UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Albon

Premier Mâchon Drômardéchois Le Creux de la Thine Albon

vendredi 11 septembre 2026 · Le Creux de la Thine · Albon

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Le Creux de la Thine
Adresse
Aérodrome 1692 route RN7 Nord
Ville
26140 Albon
Département
Drôme
Tarif
25 25 25

Albon

Premier Mâchon Drômardéchois

Le Creux de la Thine Aérodrome 1692 route RN7 Nord Albon Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Venez partager un moment convivial autour de spécialités locales et d’un braséro, en collaboration avec Le Lutin Grillardin. Un verre d’accueil est offert.
  .

Le Creux de la Thine Aérodrome 1692 route RN7 Nord Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for a fun evening featuring local specialties and a braséro, in collaboration with Le Lutin Grillardin. A welcome drink is included.

L’événement Premier Mâchon Drômardéchois Albon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

À voir aussi à Albon (Drôme)