Premier Mâchon Drômardéchois Le Creux de la Thine Albon
vendredi 11 septembre 2026 · Le Creux de la Thine · Albon
Informations pratiques
Albon
Premier Mâchon Drômardéchois
Le Creux de la Thine Aérodrome 1692 route RN7 Nord Albon Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Venez partager un moment convivial autour de spécialités locales et d’un braséro, en collaboration avec Le Lutin Grillardin. Un verre d’accueil est offert.
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Le Creux de la Thine Aérodrome 1692 route RN7 Nord Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Come join us for a fun evening featuring local specialties and a braséro, in collaboration with Le Lutin Grillardin. A welcome drink is included.
L’événement Premier Mâchon Drômardéchois Albon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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