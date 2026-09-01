Premier Mâchon Drômardéchois Le Creux de la Thine Albon

vendredi 11 septembre 2026 · Le Creux de la Thine · Albon

Informations pratiques

Albon

Premier Mâchon Drômardéchois

Le Creux de la Thine Aérodrome 1692 route RN7 Nord Albon Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 09:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Venez partager un moment convivial autour de spécialités locales et d’un braséro, en collaboration avec Le Lutin Grillardin. Un verre d’accueil est offert.

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Le Creux de la Thine Aérodrome 1692 route RN7 Nord Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come join us for a fun evening featuring local specialties and a braséro, in collaboration with Le Lutin Grillardin. A welcome drink is included.

L’événement Premier Mâchon Drômardéchois Albon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche