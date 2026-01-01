Première en exclusivité suisse : IT’S NEVER OVER, JEFF BUCKLEY, Cinélux, Genève

Première en exclusivité suisse : IT’S NEVER OVER, JEFF BUCKLEY Jeudi 30 avril, 18h30 Cinélux

de 5.- à 16,50.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T20:00:00+02:00

Le documentaire It’s never over, Jeff Buckley, réalisé par la cinéaste nommée aux Oscars Amy Berg, retrace la vie du jeune prodige à la voix céleste et à l’art audacieux, qui a laissé le monde musical des années ’90 sous le choc en mourant brutalement à 30 ans, peu après la sortie de son premier album acclamé par la critique, “Grace”.

Le jeune et incroyablement talentueux musicien Jeff Buckley n’a sorti qu’un seul album – Grace – avant de disparaître soudain, dans les remous silencieux d’une large rivière : c’était en 1997. Or, son apparition fugace mais si prégnante, envoûte et étonne encore, résonne comme un mystère. La réalisatrice Amy Berg, à travers des images inédites, des enregistrements vocaux et des témoignages intimes, livre ici un portrait sensible de l’artiste à la grâce fragile et à l’intensité sans filtre. Surtout, elle en restitue le son de sa voix si particulière et adroite, le toucher de sa guitare, l’originalité de sa musique, réveillant fascinations oubliées, émotions sans mots, laissant suspendus entre terre et ciel…

La séance sera suivie d’une discussion en présence de Thierry Sartoretti, journaliste culturel à la RTS.

Le film sera ensuite à l’affiche régulière.

Informations et billetterie

Cinélux 8, boulevard saint-georges Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://cinelux.ticketack.com/screening/all »}] [{« link »: « https://www.cinelux.ch/2026/01/01/its-never-over-jeff-buckley-de-amy-berg/ »}]

Première en exclusivité suisse : IT’S NEVER OVER, JEFF BUCKLEY de Amy Berg le jeudi 30 avril à 18h30 suivi d’une discussion avec le journaliste Thierry Sartoretti.

Cinélux