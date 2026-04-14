Première EN TERRAIN NEUTRE, Les Scala, Genève

Première EN TERRAIN NEUTRE Mercredi 29 avril, 19h45 Les Scala

de 5 à 17.50 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T19:45:00+02:00 – 2026-04-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T19:45:00+02:00 – 2026-04-29T22:30:00+02:00

Première du film documentaire EN TERRAIN NEUTRE en présence des réalisateurs Stéphane Goël et Mehdi Atmani

Mercredi 29 avril à 19h45 au cinéma Les Scala

Billets : https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202604291945220

Synopsis : L’un est fils de paysan vaudois, l’autre d’un pêcheur d’oursins kabyle naturalisé. Stéphane et Mehdi sont Suisses. Donc neutres. C’est d’ailleurs la seule marque d’ADN qu’ils partagent avec un banquier zurichois ou un lutteur du Toggenburg. C’est tout de même bizarre d’avoir érigé la neutralité en valeur identitaire suprême. Mais ça veut dire quoi en fait ? C’est être sans saveur, sans odeur, sans courage ou, au contraire, c’est être malins et justes ? Peut-on vraiment être neutres et à partir de quel moment ne l’est-on plus ? Alors que les bruits de bottes se font entendre en Europe et que l’ancien monde s’effondre, Stéphane et Mehdi s’embarquent dans un roadtrip planétaire et introspectif à la recherche de ce statut particulier avec, en tête, la crainte qu’il disparaisse. Une quête identitaire loufoque au cœur d’une crise de conscience nationale.

Suisse, 1h25. V.O. multilingue sous titrée français

Les Scala Rue des Eaux-Vives 23, 1207 Genève Genève 1207 +41 22 736 04 22 http://www.les-scala.ch [{« type »: « link », « value »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202604291945220 »}] [{« link »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202604291945220 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/cinemas/les-scala/

Première du film documentaire EN TERRAIN NEUTRE en présence des réalisateurs Stéphane Goël et Mehdi Atmani

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