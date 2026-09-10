Premières classes, Cosmopolis, Nantes
mardi 15 septembre 2026 · Cosmopolis · Nantes
Informations pratiques
Premières classes Mardi 15 septembre, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:30:00+02:00
PREMIERES CLASSES
Documentaire de Kateryna Gornostai
Ukraine, 2025
VOST
125 min.
En Ukraine, maintenir les écoles ouvertes est devenu un acte de résistance. Sur la ligne de front ou dans des zones plus reculées, l’apprentissage continue malgré les alertes, les coupures d’électricité et les menaces constantes. Un témoignage précieux où chaque image raconte la ténacité et la dignité face au chaos.
Voir la bande annonce
Présentation du film par l’association Volya.
Projection proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances
Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« data »: {« author »: « DULAC DISTRIBUTION », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Bande-annonce / PREMIERES CMASSES », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/2054458530-734c6166d9714eea4903fe5e71f15cf80ffe141b8271ab93f27e07d57dd7a319-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/1115181444 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/dulacdistribution », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «
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Documentaire proposé dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026
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