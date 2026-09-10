Premières classes, Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

Premières classes Mardi 15 septembre, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:30:00+02:00

PREMIERES CLASSES

Documentaire de Kateryna Gornostai

Ukraine, 2025

VOST

125 min.

En Ukraine, maintenir les écoles ouvertes est devenu un acte de résistance. Sur la ligne de front ou dans des zones plus reculées, l’apprentissage continue malgré les alertes, les coupures d’électricité et les menaces constantes. Un témoignage précieux où chaque image raconte la ténacité et la dignité face au chaos.

Voir la bande annonce

Présentation du film par l’association Volya.

Projection proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

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Documentaire proposé dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026