Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau à Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air
Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau à Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air mardi 19 mai 2026.
Saint-Germain-du-Bel-Air
Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau à Saint-Germain-du-Bel-Air
Plan d’eau Saint-Germain-du-Bel-Air Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-05-19 11:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Dans le cadre de Premières Pages, venez partager un instant lecture au bord de l'eau pour découvrir le livre Encore un plouf ! écrit par Isabelle Ricq.
Dans le cadre de Premières Pages, venez partager un instant lecture au bord de l'eau pour découvrir le livre Encore un plouf ! écrit par Isabelle Ricq.
.
Plan d’eau Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Premières Pages, come and share a moment of reading by the water to discover the book Encore un plouf ! written by Isabelle Ricq.
L’événement Premières Pages Plouf tour, lectures au bord de l’eau à Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Gourdon