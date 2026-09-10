Prendre soin de sa santé mentale atelier d’écriture créative Centre administratif Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Prendre soin de sa santé mentale atelier d’écriture créative

Centre administratif 260 Boulevard de la République Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 14:30:00

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05

Animations gratuites autour de la santé Pour notre santé mentale, ouvrons nous aux arts !

Atelier d’écriture créative organisé par l’EMPP.

Places limitées inscriptions au CCAS .

Centre administratif 260 Boulevard de la République Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 92 57

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English :

L’événement Prendre soin de sa santé mentale atelier d’écriture créative Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains