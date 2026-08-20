Prendre soin : une rencontre avec les autrices Anouk Hutmacher et Annelise Bergmann-Zürcher à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève

Informations pratiques

Prendre soin : une rencontre avec les autrices Anouk Hutmacher et Annelise Bergmann-Zürcher à la Bibliothèque de la Cité Jeudi 15 octobre, 19h00 Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:30:00+02:00

Pour les 50 ans des Éditions d’en bas, deux autrices échangent en lien avec l’expo Bonjour, ça va ? Petites histoires pour créer du lien. Dans Récits du bas seuil. Parcours d’une infirmière (2024), Annelise Bergmann-Zürcher raconte son travail dans un centre pour requérants d’asile. Dans Il faudra que je m’habitue (2025), Anouk Hutmacher évoque l’accompagnement d’une amie dans un service d’oncologie. Les deux voix interrogent le rapport à l’autre et au soin dans la prise en charge des personnes malades.

Dans le cadre de l’exposition « Bonjour ça va ? Petites histoires pour créer des liens » présentée à la Bibliothèque de la Cité du 2 octobre 2026 au 26 mai 2027

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3Af4623c0c-ec90-4bf9-a38e-cd9774f5faaa&locale=fr »}] [{« link »: « https://enbas.net/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Les deux autrices interrogent le rapport à l’autre et au soin dans la prise en charge des personnes malades à l’occasion des 50 ans des Éditions d’en bas

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