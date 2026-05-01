Préparation de la cérémonie de Mémorial Day Route de Verdun Thiaucourt-Regniéville

Thiaucourt-Regniéville

Préparation de la cérémonie de Mémorial Day

Route de Verdun Cimetière américain de Thiaucourt Thiaucourt-Regniéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L’équipe du cimetière américain de Thiaucourt invite les visiteurs à venir l’aider pour préparer la cérémonie de Memorial Day 2026. Chacune des 4 153 tombes du cimetière se verra ornée de deux drapeaux un Français et un Américain, plantés devant la stèle en marbre qui sera également nettoyée.

Gratuit et ouvert à tous, pour petits et grands.

De 10h à 12h le 23 mai 2026. Prévoir des bouteilles d’eau et une tenue confortable permettant de se baisser pour planter les drapeaux.

N’hésitez pas à prévenir l’équipe si vous souhaitez y participer, afin qu’elle puisse avoir une idée de la taille du groupe attendu saint-mihiel@abmc.gov ou 03 83 80 01 01Tout public

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Route de Verdun Cimetière américain de Thiaucourt Thiaucourt-Regniéville 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 01 01 saint-mihiel@abmc.gov

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English :

The Thiaucourt American Cemetery team is inviting visitors to come and help prepare for the Memorial Day 2026 ceremony. Each of the cemetery?s 4,153 graves will be decorated with two flags: one French and one American, planted in front of the marble stele, which will also be cleaned.

Free and open to all, young and old.

From 10am to 12pm on May 23, 2026. Bring bottled water and comfortable clothing that allows you to bend down to plant the flags.

Please let the team know if you would like to take part, so that they can have an idea of the size of the group expected: saint-mihiel@abmc.gov or 03 83 80 01 01

L’événement Préparation de la cérémonie de Mémorial Day Thiaucourt-Regniéville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT PONT A MOUSSON