Présentation commentée de « L’Implorante » de Camille Claudel, Musée Albert-André et archives municipales, Bagnols-sur-Cèze

Présentation commentée de « L’Implorante » de Camille Claudel Samedi 23 mai, 20h30 Musée Albert-André et archives municipales Gard

Accès libre / durée 15 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Présentation commentée de « L’Implorante » de Camille Claudel » avec une médiatrice de la conservation départementale du Gard

Musée Albert-André et archives municipales Place Auguste Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze, France Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie 0466505056 https://musees-occitanie.fr/musee/musee-albert-andre Découvrez le premier musée d’art moderne de province dont l’exceptionnelle collection de peinture figurative du post-impressionnisme à nos jours est constituée de quelques chefs-d’œuvre des plus grands peintres modernes : Bonnard, Marquet, Matisse, Renoir, Signac, Valadon, Van Dongen…

Le musée est particulièrement riche en témoignages du courant de la « Jeune Peinture » des années 1950, dont le critique d’art George Besson fut l’ardent défenseur. Celui-ci déposa une partie de sa collection à Bagnols-sur-Cèze. Le musée présente ainsi quelques chefs-d’œuvre emblématiques de l’art du XXe siècle comme “Le 14 juillet au Havre” de Marquet, “La fenêtre ouverte à Nice” de Matisse, “le Bouquet de fleurs des champs” de Bonnard ou “le portrait d’Adèle Besson” de Van Dongen.

Présentation commentée de « L’Implorante » de Camille Claudel » avec une médiatrice de la conservation départementale du Gard

©: RMN – Grand Palais – Benoit Touchard