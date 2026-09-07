Présentation d’archives photographiques, Archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole, Chartres

samedi 19 septembre 2026 · Archives de la ville de Chartres et de l'agglomération Chartres métropole · Chartres

Informations pratiques

Présentation d’archives photographiques 19 et 20 septembre Archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre du lancement du bicentenaire de la photographie, une présentation d’archives photographiques, pour certaines inédites, vous est proposée en accès libre. Cette visite vous invite à découvrir une sélection de photographies conservées par le service des Archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres Métropole, témoignant de l’histoire de Chartres et de ses environs, et à mieux comprendre leur intérêt historique, patrimonial et documentaire.

Archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole Hôtel de ville, Rue au Lin, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Dans le cadre du lancement du bicentenaire de la photographie, une présentation d’archives photographiques, pour certaines inédites, vous est proposée en accès libre.

©Archives ville de Chartres