Informations pratiques

Pontarlier

Présentation de documents patrimoniaux Journées Européennes du Patrimoine

Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Médiathèque de Pontarlier vous présente quelques-uns de ses trésors manuscrits, incunables, livres précieux… À partir de 12 ans. Gratuit sur inscription à partir du vendredi 4 septembre. .

Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Présentation de documents patrimoniaux Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Présentation de documents patrimoniaux Journées Européennes du Patrimoine Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS