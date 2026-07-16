Présentation de la construction d’un orgue, Eglise de Saint-Martin-en-Haut, Saint-Martin-en-Haut

Informations pratiques

Présentation de la construction d’un orgue Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Eglise de Saint-Martin-en-Haut Rhône

Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

L’entreprise de facture d’orgues SARL Michel Jurine, installée dans la région lyonnaise, construit actuellement un orgue destiné à la ville de Séoul. L’instrument est en cours de montage dans l’église Saint-Martin-en-Haut, étape essentielle avant son installation finale à l’étranger. Chaque orgue est un projet unique, entièrement conçu et fabriqué dans les ateliers de l’entreprise, de la structure en bois jusqu’à l’harmonisation des sons. Ce travail allie savoir-faire artisanal traditionnel et exigences techniques contemporaines, dans la grande tradition de la facture d’orgues française. Ce projet illustre ainsi le rayonnement international de ce métier d’art.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à venir découvrir cet orgue en cours de construction. C’est une opportunité rare d’observer de près les différentes étapes de fabrication et de comprendre la complexité de cet instrument exceptionnel. Michel Jurine vous invite à partager sa passion et de vous expliquer un savoir-faire. Une visite qui permet de mieux apprécier la richesse du patrimoine musical et artisanal local.

Eglise de Saint-Martin-en-Haut Place de l’Eglise, 69850 Saint-Martin-en-Haut Saint-Martin-en-Haut 69850 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 82 90 10 85 [{« type »: « phone », « value »: « 04 82 90 10 85 »}] Dominant le village, l’église de Saint-Martin-en-Haut compte parmi les bâtiments les plus marquants de la commune. Construite à la fin du XIXᵉ siècle, elle se distingue par la qualité de son architecture et par son clocher élancé, dont la silhouette se repère de loin dans le paysage des monts du Lyonnais. Lieu chargé d’histoire, l’édifice témoigne du passé de la commune et reste aujourd’hui un repère familier pour ses habitants. Accès PMR. Un parking se trouve sur la Place de l’Eglise. L’arrêt du C 202 est à 5 minutes à pieds.

L’entreprise de facture d’orgues SARL Michel Jurine, installée dans la région lyonnaise, construit actuellement un orgue destiné à la ville de Séoul. L’instrument est en cours de montage dans étape à…

©Mairie de Saint-Martin-en-Haut