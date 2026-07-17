Visite du clocher, Eglise de Saint-Martin-en-Haut, Saint-Martin-en-Haut

Informations pratiques

Visite du clocher 19 et 20 septembre Eglise de Saint-Martin-en-Haut Rhône

Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les cloches de l’église de Saint-Martin-en-Haut sont attestées dès le XVIIIᵉ siècle et rythment alors déjà la vie paroissiale. À la Révolution française, une partie d’entre elles est réquisitionnée et fondue, interrompant brutalement cette tradition sonore. Au début du XIXᵉ siècle, de nouvelles cloches sont refondues, dont un grand bourdon daté de 1838, qui redonne une voix au village.

Lors de la reconstruction de l’église entre 1886 et 1889, le clocher est adapté pour accueillir un ensemble campanaire harmonisé. Les cloches portent des inscriptions traditionnelles, mêlant dédicaces à Saint Martin, invocations religieuses et noms des parrains et marraines, auxquelles s’ajoutent les dates de fonte et les signatures des fondeurs, souvent issus des ateliers lyonnais.

Aujourd’hui encore, ces cloches accompagnent la vie du village en sonnant les offices, les fêtes et les moments importants de la communauté.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le clocher s’ouvre exceptionnellement au public. C’est une opportunité unique de découvrir ces cloches au plus près, d’en lire les inscriptions et de comprendre leur histoire, tout en profitant d’un point de vue remarquable sur le village et les monts du Lyonnais.

Eglise de Saint-Martin-en-Haut Place de l’Eglise, 69850 Saint-Martin-en-Haut Saint-Martin-en-Haut 69850 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 82 90 10 85 [{« type »: « phone », « value »: « 04 82 90 10 85 »}] Dominant le village, l’église de Saint-Martin-en-Haut compte parmi les bâtiments les plus marquants de la commune. Construite à la fin du XIXᵉ siècle, elle se distingue par la qualité de son architecture et par son clocher élancé, dont la silhouette se repère de loin dans le paysage des monts du Lyonnais. Lieu chargé d’histoire, l’édifice témoigne du passé de la commune et reste aujourd’hui un repère familier pour ses habitants. Accès PMR. Un parking se trouve sur la Place de l’Eglise. L’arrêt du C 202 est à 5 minutes à pieds.

Les cloches de l’église de Saint-Martin-en-Haut sont attestées dès le XVIIIᵉ siècle et rythment alors déjà la vie paroissiale. À la Révolution française, une partie d’entre elles est réquisitionnée …

©Mairie de Saint-Martin-en-Haut