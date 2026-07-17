Visite de la Chapelle de Rochefort, Chapelle de Rochefort, Saint-Martin-en-Haut

Informations pratiques

Visite de la Chapelle de Rochefort Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Chapelle de Rochefort Rhône

Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la chapelle de Rochefort offre une occasion rare de remonter le temps et de lire, pierre après pierre, près de huit siècles d’histoire. La visite permet de découvrir de près des éléments artistiques et architecturaux souvent méconnus, tout en comprenant l’évolution d’un site emblématique des Monts du Lyonnais. Une immersion simple et authentique dans un patrimoine discret, mais profondément ancré dans l’histoire locale.

Chapelle de Rochefort Rochefort, 69850 Saint-Martin-en-Haut Saint-Martin-en-Haut 69850 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 48 61 01 https://saint-martin-en-haut.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 82 90 10 85 »}] Édifiée au XIIIᵉ siècle, la chapelle de Rochefort surplombe les Monts du Lyonnais et s’inscrit dans l’histoire religieuse et seigneuriale de Saint-Martin-en-Haut. Construite sur un ancien site probablement fortifié lié à la famille de Renaud de Forez, elle illustre la continuité entre pouvoir féodal et implantation chrétienne. Très tôt, elle devient une halte pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle, comme en témoignent encore certains symboles sculptés. Parking à proximité.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la chapelle de Rochefort offre une occasion rare de remonter le temps et de lire, pierre après pierre, près de huit siècles d’histoire. La visite…

©Mairie de Saint-Martin-en-Haut