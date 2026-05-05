Présentation de la Maison de l’Europe de Paris à Ermont, Théâtre Pierre-Fresnay, Ermont

Présentation de la Maison de l’Europe de Paris à Ermont Mardi 19 mai, 13h30 Théâtre Pierre-Fresnay Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T13:30:00+02:00 – 2026-05-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T13:30:00+02:00 – 2026-05-19T18:30:00+02:00

Le 19 mai, la Maison de l’Europe de Paris – Europe Direct Paris participera à une rencontre avec les lycées d’Ermont lors du Joli Mois de l’Europe organisée au théâtre Pierre FRESNAY à Ermont.

Cette rencontre sera un moment fort de valorisation de l’engagement citoyen des élèves d’Ermont et de leur réflexion sur les enjeux démocratiques européens, en cohérence avec les priorités éducatives et les actions menées par la commune en faveur de la jeunesse.

Ce sera l’occasion de présenter les activités de la Maison de l’Europe de Paris – Europe Direct Paris aux lycéens et aux personnes de la Mairie d’Ermont qui seront également présentes à cet événement.

Théâtre Pierre-Fresnay 3 rue Saint-Flaive Prolongée Ermont 95120 Val-d’Oise Île-de-France

Le 19 mai, la Maison de l’Europe de Paris présentera ses activités au théâtre Pierre FRESNAY à Ermont lors du Joli Mois de l’Europe. Joli Mois de l’Europe

ANCT