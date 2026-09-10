Présentation de la maquette des Pyrénées de la vallée du Haut-Adour, Muséum d’histoire naturelle, Bagnères-de-Bigorre
dimanche 20 septembre 2026 · Muséum d'histoire naturelle · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Présentation de la maquette des Pyrénées de la vallée du Haut-Adour Dimanche 20 septembre, 14h45 Muséum d’histoire naturelle Hautes-Pyrénées
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Découvrez la maquette des Pyrénées de la vallée du Haut-Adour lors d’une présentation animée par Benoît Cognac. À travers cet outil pédagogique, explorez la géologie du massif, les phénomènes d’érosion, les sources de l’Adour ainsi que le rôle du pastoralisme dans la construction et l’évolution de ces paysages de montagne.
Muséum d’histoire naturelle 5 rue jean rosch-vallon de salut, 65200 Bagnères-de-Bigorre, France Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562953935 https://www.ville-bagneresdebigorre.fr/musees Maquette Géante de la Haute Bigorre : découverte du territoire avec animation audiovisuelle. Présentation des missions et collections d’herbiers du conservatoire Botanique Pyrénéen. Espace chauve-souris.
Présentation de la maquette des Pyrénées de la vallée du Haut-Adour.
©DR
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