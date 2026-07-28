PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE Place du Trepade Fonsorbes

Informations pratiques

Fonsorbes

PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Place du Trepade MÉDIATÈHQUE DE FONSORBES Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:30:00

fin : 2026-10-15 21:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Céline, de la librairie de Fonsorbes, présentera une dizaine de livres de la rentrée littéraire de Septembre. Choisissez ceux qui rejoindront les rayons de la médiathèque et profitez de l’occasion pour nous parler de vos lectures si vous le souhaitez.

Venez décider de nos prochains achats de romans !

Céline, de la librairie de Fonsorbes, présentera une dizaine de livres de la rentrée littéraire de Septembre. Choisissez ceux qui rejoindront les rayons de la médiathèque et profitez de l’occasion pour nous parler de vos lectures si vous le souhaitez.

Une vente des titres présentés sera proposée par la libraire à l’issue de la soirée.

Adulte Durée 1h30 Entrée gratuite

Renseignements auprès de la médiathèque .

Place du Trepade MÉDIATÈHQUE DE FONSORBES Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66

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English :

Céline, from the Fonsorbes bookstore, will present about ten books from this September’s new literary releases. Choose the ones you’d like to see on the library shelves, and feel free to take this opportunity to tell us about what you’ve been reading, if you’d like.

L’événement PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE Fonsorbes a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE