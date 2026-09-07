Présentation de la saison culturelle 26/27, Scène de Bayssan, Béziers

Informations pratiques

Présentation de la saison culturelle 26/27 Samedi 19 septembre, 17h00 Scène de Bayssan Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

En 1h30 top chrono, découvrez la nouvelle saison en présence d’artistes et de partenaires invités.

Théâtre, danse, cirque, musique, magie et festivals : une trentaine de rendez-vous pour explorer la diversité des formes et partager ensemble une année de spectacles.

Teaser de la saison : https://www.youtube.com/watch?v=dfwl7IpSEhc

Un verre de l’amitié sera offert à la fin de la présentation.

Scène de Bayssan Route de Vendres, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 67 28 37 32 http://www.scenedebayssan.fr https://www.facebook.com/ScenedeBayssan;https://www.instagram.com/scene_de_bayssan/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/heraultculture/ »}] [{« data »: {« author »: « Scu00e8ne de Bayssan », « cache_age »: 86400, « description »: « Entre septembre 2026 et mai 2027, une su00e9lection de plus de 30 spectacles : cirque, danse, musique, thu00e9u00e2treu2026 ne manquez rien de ce qui vous attend !nnDu00e9couvrir la saison en avant-premiu00e8re : www.scenedebayssan.frnn__nProduction : Scu00e8ne de BayssannMontage vidu00e9o : Liminal FilmsnVidu00e9os et photographies des spectacles : u00e9quipes de production des compagnies u00a9 tous droits ru00e9servu00e9snMusique cru00e9u00e9 u00e0 partir des extraits des spectacles : N degru00e9s de libertu00e9 – In Itinere Collectif, L’abolition des privilu00e8ges – Compagnie Le Royal Velours, Heka – Gandini Juggling, Le mensonge – Cie Act2, Yael Nau00efm – Solaire, Viva ! – La Loquace Cie, America – Ballet de l’Opu00e9ra Grand Avignonnnu00a9 Scu00e8ne de Bayssan – Aou00fbt 2026 », « type »: « video », « title »: « Teaser saison 26/27 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/dfwl7IpSEhc/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=dfwl7IpSEhc », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCtGrJXAWy5LH34lxeWGhqBg », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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En une heure trente top chrono, découvrez la nouvelle saison en présence d’artistes et de partenaires invités.

©DR