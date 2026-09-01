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AGENDA · Béziers

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE DE LA SCÈNE DE BAYSSAN Béziers

samedi 19 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Route de Vendres
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE DE LA SCÈNE DE BAYSSAN

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

En 1h30 chrono, découvrez la nouvelle saison en compagnie des artistes et partenaires invités !
En 1h30 top chrono, découvrez la nouvelle saison en compagnie des artistes et partenaires invités !
Théâtre, danse, cirque, musique, magie, festivals… une trentaine de rendez-vous pour explorer la richesse des formes artistiques et partager ensemble une nouvelle année de spectacles.   .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32  contact@herault-culture.fr

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English :

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L’événement PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE DE LA SCÈNE DE BAYSSAN Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34

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