PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE DE LA SCÈNE DE BAYSSAN Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE DE LA SCÈNE DE BAYSSAN
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
En 1h30 chrono, découvrez la nouvelle saison en compagnie des artistes et partenaires invités !
En 1h30 top chrono, découvrez la nouvelle saison en compagnie des artistes et partenaires invités !
Théâtre, danse, cirque, musique, magie, festivals… une trentaine de rendez-vous pour explorer la richesse des formes artistiques et partager ensemble une nouvelle année de spectacles. .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr
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English :
In just 1 hour and 30 minutes, discover the new season alongside our guest artists and partners!
L’événement PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE DE LA SCÈNE DE BAYSSAN Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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