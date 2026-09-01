Informations pratiques

Béziers

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE DE LA SCÈNE DE BAYSSAN

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

En 1h30 chrono, découvrez la nouvelle saison en compagnie des artistes et partenaires invités !

En 1h30 top chrono, découvrez la nouvelle saison en compagnie des artistes et partenaires invités !

Théâtre, danse, cirque, musique, magie, festivals… une trentaine de rendez-vous pour explorer la richesse des formes artistiques et partager ensemble une nouvelle année de spectacles. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English :

In just 1 hour and 30 minutes, discover the new season alongside our guest artists and partners!

L’événement PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE DE LA SCÈNE DE BAYSSAN Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34