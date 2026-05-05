Présentation de la version ukrainienne de l’Impénitente, Ostal d’Occitania (Tolosa), Toulouse

Présentation de la version ukrainienne de l’Impénitente Jeudi 21 mai, 18h00 Ostal d’Occitania (Tolosa) Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T22:00:00+02:00

Les associations Convergència Occitana, Ucraïna en Occitania et l’Institut d’Estudis Occitans – La Tuta d’Òc organisent une rencontre littéraire et une table ronde consacrées à deux ouvrages majeurs :

L’Impénitente d’Anne Brenon, dont la traduction ukrainienne a été réalisée par Nataliia Doulnieva.

Ucraïna de Jean-Marc Leclercq,

À travers ces deux œuvres, la soirée proposera un dialogue entre histoire et actualité, entre Occitanie et Ukraine.

Le roman historique L’Impénitente, qualifié de « roman vrai », s’appuie sur des personnages et événements attestés par les sources médiévales. Sa traduction ukrainienne résonne fortement avec les enjeux contemporains liés à la préservation de l’identité, de la langue et de la culture.

Parallèlement, Jean-Marc Leclercq apportera un éclairage sur l’Ukraine contemporaine à travers son ouvrage Ucraïna, offrant une lecture engagée et actuelle des réalités du pays.

La rencontre réunira plusieurs intervenants :

Marjolaine Raguin (maître de conférences en littérature médiévale occitane à l’Université Toulouse-Jean Jaurès) , Patrice Teisseire Dufour (journaliste, écrivain et poète (Grand Prix des Jeux Floraux de Toulouse 2020)), Pierre Marchand (La Louve Editions) et Nataliia Doulnieva ( historienne médiéviste, spécialiste de l’histoire du Catharisme et de l’Occitanie).

La soirée sera animée par Jocelyn Icar et Florence Ginisty.

La rencontre sera suivie d’un débat avec le public et d’une séance de dédicaces.

Ostal d’Occitania (Tolosa) 11 rue Malcousinat 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Présentation de la version ukrainienne de l’Impénitente, le livre d’Anne Brenon livre table ronde