Informations pratiques

Rodez

Présentation de livres d’artistes à la Médiathèque de Rodez

7 rue Camille Douls Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

En partenariat avec l’association Art in folio, la Médiathèque de Rodez vous invite à découvrir une sélection de livres d’artistes issus de son fonds patrimonial ainsi que du fonds de l’association.

Samedi 26 septembre de 14h30 à 16h00.

Accueil de la Médiathèque. .

7 rue Camille Douls Rodez 12000 Aveyron Occitanie s.follmann@hotmail.fr

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English :

In partnership with the Art in folio association, the Rodez Media Library invites you to discover a selection of artists’ books from its heritage collection as well as from the association’s collection.

L’événement Présentation de livres d’artistes à la Médiathèque de Rodez Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)