Présentation de livres d’artistes à la Médiathèque de Rodez Rodez
samedi 26 septembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Présentation de livres d’artistes à la Médiathèque de Rodez
7 rue Camille Douls Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
En partenariat avec l’association Art in folio, la Médiathèque de Rodez vous invite à découvrir une sélection de livres d’artistes issus de son fonds patrimonial ainsi que du fonds de l’association.
Samedi 26 septembre de 14h30 à 16h00.
Accueil de la Médiathèque. .
7 rue Camille Douls Rodez 12000 Aveyron Occitanie s.follmann@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In partnership with the Art in folio association, the Rodez Media Library invites you to discover a selection of artists’ books from its heritage collection as well as from the association’s collection.
L’événement Présentation de livres d’artistes à la Médiathèque de Rodez Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Rodez (Aveyron)
- Trinquons Atelier découverte Rodez 9 septembre 2026
- Présentation de saison du Théâtre des 2 Points Rodez 10 septembre 2026
- Terrasses en fête O P’tit Bonheur Rodez 11 septembre 2026
- Match foot Ligue 2 RODEZ GRENOBLE Rodez 11 septembre 2026
- DERNIERS JOURS EXPOSITION SUGIMOTO TOUT UN PROGRAMME ! avenue Victor Hugo Rodez 12 septembre 2026