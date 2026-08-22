Informations pratiques

Thionville

Présentation de livres d’artistes

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 15:00:00

Date(s) :

2026-09-16

À l’approche des Journées Européennes du Patrimoine, nous te proposons de découvrir ce que Puzzle a de plus précieux et de plus méconnu des livres d’artistes !

6-12 ans / Sur inscriptionTout public

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11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

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English :

%C0 With the European Heritage Days approaching, we invite you to discover Puzzle’s most treasured and least known treasures: artists’ books!

Ages 6–12 / Registration required

L’événement Présentation de livres d’artistes Thionville a été mis à jour le 2026-08-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME