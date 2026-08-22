Présentation de livres d’artistes Thionville
mercredi 16 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Présentation de livres d’artistes
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 15:00:00
Date(s) :
2026-09-16
À l’approche des Journées Européennes du Patrimoine, nous te proposons de découvrir ce que Puzzle a de plus précieux et de plus méconnu des livres d’artistes !
6-12 ans / Sur inscriptionTout public
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11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
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English :
%C0 With the European Heritage Days approaching, we invite you to discover Puzzle’s most treasured and least known treasures: artists’ books!
Ages 6–12 / Registration required
L’événement Présentation de livres d’artistes Thionville a été mis à jour le 2026-08-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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