AGENDA · Saverne
Présentation de livres Saverne
mardi 22 septembre 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Présentation de livres
12 rue des Églises Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-09-22 19:00:00
Date(s) :
2026-09-22
.
12 rue des Églises Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 07 22 info.bmsaverne@orange.fr
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English :
L’événement Présentation de livres Saverne a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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