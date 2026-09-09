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AGENDA · Muro

Présentation de l’orgue de Muru par Elizabeth Pardon, Muro, Muro

samedi 19 septembre 2026 · Muro

Présentation de l’orgue de Muru par Elizabeth Pardon, Muro, Muro

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Muro
Adresse
Muro
Ville
20225 Muro
Département
Haute-Corse

Présentation de l’orgue de Muru par Elizabeth Pardon Samedi 19 septembre, 10h00 Muro Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Présentation de l’orgue de Muru par Elizabeth Pardon de 10h à 12h.
Histoire et démonstration.

Muro Muro Muro 20225 Haute-Corse Corse
Présentation de l’orgue de Muru par Elizabeth Pardon de 10h à 12h.

©Mulas-Oberti

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