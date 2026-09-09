Présentation de l’orgue de Muru par Elizabeth Pardon, Muro, Muro

Informations pratiques

Présentation de l’orgue de Muru par Elizabeth Pardon Samedi 19 septembre, 10h00 Muro Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Présentation de l’orgue de Muru par Elizabeth Pardon de 10h à 12h.

Histoire et démonstration.

Muro Muro Muro 20225 Haute-Corse Corse

Présentation de l’orgue de Muru par Elizabeth Pardon de 10h à 12h.

©Mulas-Oberti