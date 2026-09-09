AGENDA · Muro
Présentation de l’orgue de Muru par Elizabeth Pardon, Muro, Muro
samedi 19 septembre 2026 · Muro
Informations pratiques
Présentation de l’orgue de Muru par Elizabeth Pardon Samedi 19 septembre, 10h00 Muro Haute-Corse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Présentation de l’orgue de Muru par Elizabeth Pardon de 10h à 12h.
Histoire et démonstration.
Muro Muro Muro 20225 Haute-Corse Corse
Présentation de l’orgue de Muru par Elizabeth Pardon de 10h à 12h.
©Mulas-Oberti