Informations pratiques

Pied-de-Borne

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES

Place du marché Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Présentation par l’auteur Jean-Louis Maurin de son dernier ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires , lors du marché hebdomadaire.

Présentation par l’auteur Jean-Louis Maurin de son dernier ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires , lors du marché hebdomadaire.

Du Montmirat à Malons en passant par Le Masseguin, Allenc, Le Bleymard, Cubières, Altier, Villefort… Jean-Louis Maurin nous propose dans son dernier ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires de revisiter dans un ouvrage de pages, le territoire de la communauté de communes Mont-Lozère par son sous sol.

Il présentera l’ouvrgae au cours d’une séance dédicace, jeudi juillet sur le marché de Villefort et dimanche août sur le marché de Pied de Borne. .

Place du marché Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

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English :

Presentation by author Jean-Louis Maurin of his latest book, When Mining Brought Our Regions to Life, during the weekly market.

L’événement PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-07-25 par 48-OT Mont Lozere