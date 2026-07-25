PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES Pied-de-Borne
dimanche 2 août 2026 · Pied-de-Borne
Informations pratiques
Pied-de-Borne
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES
Place du marché Pied-de-Borne Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Présentation par l’auteur Jean-Louis Maurin de son dernier ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires , lors du marché hebdomadaire.
Présentation par l’auteur Jean-Louis Maurin de son dernier ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires , lors du marché hebdomadaire.
Du Montmirat à Malons en passant par Le Masseguin, Allenc, Le Bleymard, Cubières, Altier, Villefort… Jean-Louis Maurin nous propose dans son dernier ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires de revisiter dans un ouvrage de pages, le territoire de la communauté de communes Mont-Lozère par son sous sol.
Il présentera l’ouvrgae au cours d’une séance dédicace, jeudi juillet sur le marché de Villefort et dimanche août sur le marché de Pied de Borne. .
Place du marché Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
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English :
Presentation by author Jean-Louis Maurin of his latest book, When Mining Brought Our Regions to Life, during the weekly market.
L’événement PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-07-25 par 48-OT Mont Lozere
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