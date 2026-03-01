Présentation de possibles inachevés et language in exile Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement

Présentation de possibles inachevés et language in exile

Jeudi 19 mars 2026 de 18h30 à 20h. Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19 20:00:00

2026-03-19

Lancement du livre Possibles inachevés , sous la direction de Vanessa Brito et Vincent Jacques, et projection du film LANGUAGE IN EXILE de Silvia Maglioni & Graeme Thomson, suivie d’une discussion entre Vanessa Brito et les artistes.

A propos de Possibles inachevés



La prise en compte de possibles qui n’ont pas vu le jour renouvelle l’écriture de l’histoire. Celle-ci ne s’en tient plus aux seuls faits du passé sans essayer de restituer le champ des possibles qu’ils recouvrent ce qui aurait pu être ou advenir, ce qui a été empêché ou réprimé. Des expérimentations narratives se multiplient pour chercher à raviver les futurs non advenus du passé et leurs promesses inaccomplies tentatives d’écrire l’histoire au conditionnel, essais d’histoire contrefactuelle ou d’histoire potentielle. Ce livre fait dialoguer ces écritures politiques de l’histoire avec des pratiques artistiques et cinématographiques où le rapport au passé et aux archives s’ouvre à des démarches spéculatives pour faire droit à ces possibles inachevés. Il cherche à montrer comment l’attention portée au non advenu aux films non réalisés, aux rêves de cinéma empêchés, aux projets censurés ou jamais financés nous invite à repenser l’écriture de l’histoire du cinéma, mais aussi la forme que peut prendre un film, le geste de la programmation ou le format du festival. En explorant les bords du cinéma et les frontières de la discipline historique, cet ouvrage réunit les contributions d’artistes, cinéastes et chercheur·es qui confrontent les enjeux de leurs pratiques respectives à travers une diversité d’approches et de registres d’écriture scénarios, synopsis, carnets d’images, entretiens et essais.



Avec les contributions de Mathieu Kleyebe Abonnenc, Ariella Aïsha Azoulay, Stefanie Baumann, Vanessa Brito, Érik Bullot, Gallien Déjean, Quentin Deluermoz, Joan Grandjean, Gil Z. Hochberg, Vincent Jacques, Silvia Maglioni et Graeme Thomson, Joana Masó, Hervé Mazurel, Amer Nasser, Florence Pezon, Michèle Riot-Sarcey, Olga Rozenblum, Mireia Sallarès, Pierre Singaravélou, Peter Szendy et Antoine Thirion.



LANGUAGE IN EXILE (Silvia Maglioni & Graeme Thomson, HD, 19’, 2026)

Nouveau chapitre dans l’exploration du cinéma potentiel de Silvia Maglioni & Graeme Thomson, Language in Exile ouvre une zone sans frontières où des personnages issus de différents films peuvent se rencontrer à travers le temps et l’espace, et parler de leur expérience de la violence coloniale, de la perte, de l’exil, de la fugitivité, de la résistance, de la solidarité, des fantômes et des rêves. Entièrement composée de photogrammes sous-titrés issus du cinéma global, la séquence de sous-titres engendre un texte envoûtant qui traverse le film et fait émerger de nouveaux liens entre phrases, gestes, paysages et affects. Proposant ce que les artistes appellent un montage quantique à travers des films souvent marginalisés de l’histoire du cinéma, Language in Exile révèle les récits d’ombre qui se cachent dans les espaces entre les images.





Biographies



Silvia Maglioni & Graeme Thomson sont artistes et cinéastes. Leur travail explore les frontières poreuses entre le réel et la fiction, le cinéma et l’installation, le visible et l’invisible, l’audible et l’inaudible. Leur pratique artistique explore de nouvelles configurations de l’image, du son et du texte afin de réactiver des histoires inachevées, supprimées, perdues ou en voie de disparition et d’imaginer de nouvelles formes de visions et de réenchantement collectives. La production des artistes inclut la création de films (courts et longs-métrages), d’expositions, d’œuvres sonores, de performances, d’émissions radio, de workshop, de publications, de projets participatifs et de technologies vernaculaires. Leur travail a été présenté dans des musées et des biennales (notamment Centre Pompidou, MACBA, Reina Sofia, Serralves, HKW, Tate, Whitechapel, Institute of Modern Art de Brisbane, Museu de Arte Moderna de Bahia, KHOJI New Dehli, Istanbul Biennale, Dakar Biennale OFF, documenta 13 and 15) ainsi que dans des festivals du cinéma (FID-Marseille, Rotterdam IFF, la Semaine de la Critique de Berlin, Thessaloniki IFF, Bafici, Jihlava, Festival Hors-Pistes, Doc’s Kingdom). Ils ont cofondé la radio firefly frequencies et ont récemment ouvert une Clinique des mots nomade qui fait partie de leur projet de recherche transdisciplinaire Lost for Words towards a Glossary of Re-enchantment . .

Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Launch of the book Possibles inachevés , edited by Vanessa Brito and Vincent Jacques, and screening of the film LANGUAGE IN EXILE by Silvia Maglioni & Graeme Thomson, followed by a discussion between Vanessa Brito and the artists.

