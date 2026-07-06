Présentation de projets en cours de création Collège Simone Veil Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Présentation de projets en cours de création

Collège Simone Veil 21 Rue de Dahouët Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 09:00:00

fin : 2026-10-07 12:15:00

Date(s) :

2026-10-07

Animée par Paule Vernin, metteure en scène du Grand Appétit et artiste associée au Quai des Rêves, cette matinée sera l’occasion de découvrir quatre projets de spectacles actuellement en création, sélectionnés par une commission composée de professionnels (artistes et programmateurs).

Ces équipes artistiques viendront partager les prémices de leurs futures créations, attendues au cours de la saison 2027-2028

Trio Barbe Bleue Rozenn Fournier / La Caravane Cie (35)

Jo & Jo Pauline Guillerm / Cie Marguerite (22)

Coupables Victimes Coupables Nikita Faulon / Cie La Revanche de Simone (35)

Nikis Charlotte Déniel / Collectif Tranx (29)

Une matinée privilégiée pour découvrir les écritures, les univers et les questionnements qui nourrissent la création de demain.

Tout public à partir de 14 ans.

Dans le cadre du festival Vague créative .

Collège Simone Veil 21 Rue de Dahouët Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 80

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English :

L’événement Présentation de projets en cours de création Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor