Présentation de saison #2 Collection hiver printemps 2027 Théâtre Quintaou / Petite salle Anglet
mercredi 25 novembre 2026 · Théâtre Quintaou / Petite salle · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Présentation de saison #2 Collection hiver printemps 2027
Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 20:00:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Une soirée inédite pendant laquelle l’équipe de la Scène nationale et des artistes invités lèvent le voile sur les spectacles du deuxième semestre, dans le format cabaret que vous connaissez et avez si chaleureusement plébiscité !
La présentation sera suivie du spectacle
Arthur la nuit
Janloup Bernard & Clarisse Bernez-Cambot Labarta
Compagnie 3B
Un spectacle immersif, surprenant et captivant ! .
Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00
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English : Présentation de saison #2 Collection hiver printemps 2027
L’événement Présentation de saison #2 Collection hiver printemps 2027 Anglet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Anglet
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