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Présentation des collections du Centre national Jean Moulin, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

mardi 27 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Présentation des collections du Centre national Jean Moulin, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Cout d'entrée au musée + 5€ (gratuit Carte jeune)

Présentation des collections du Centre national Jean Moulin 27 et 30 octobre Musée d’Aquitaine Gironde

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Cout d’entrée au musée + 5€ (gratuit Carte jeune)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T14:30:00+01:00 – 2026-10-27T16:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T14:30:00+01:00 – 2026-10-30T16:00:00+01:00

Une présentation inédite pour les vacances

Rendez-vous au musée pour découvrir quelques objets parmi lesquels un casque de la Wehrmacht, un masque à gaz, la dissertation de philosophie de Jean Moulin du 16 octobre 1915, ou encore le fragment de parachute de Jean Moulin récupéré par l’abbé Krebs.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/492

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/492 »}]
visite_commentee

Dissertation de Jean Moulin, rédigée le 16 octobre 1915 © mairie de Bordeaux, collection Centre national Jean Moulin

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