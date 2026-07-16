Présentation du Diagnostic archéologique du parc de l’Eglise St Nicolas, Église Saint-Nicolas, Avesnes-le-Comte

Informations pratiques

Présentation du Diagnostic archéologique du parc de l’Eglise St Nicolas Vendredi 18 septembre, 18h30 Église Saint-Nicolas Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

La Direction de l’Archéologie du Département du Pas-de-Calais présentera le résultat du diagnostic archéologique réalisé dans le parc de l’église Saint Nicolas. Quelles découvertes ont été faites ? Qu’avons-nous appris sur l’histoire de l’église et son parc ? Quels mystères restent à élucider ?

Une conférence trés intéressante qui vous permettra d’en apprendre encore plus sur le sous-sol de l’église et son histoire.

Église Saint-Nicolas 14 Rue de la Basse Cour, 62810 Avesnes-le-Comte, France Avesnes-le-Comte 62810 Pas-de-Calais Hauts-de-France

La Direction de l’Archéologie du Département du Pas-de-Calais présentera le résultat du diagnostic archéologique réalisé dans le parc de l’église Saint Nicolas. Quelles découvertes ont été faites ? ?…

©Commune d’Avesnes-le-Comte/CD62