Tout savoir sur l’orgue de l’église Saint Nicolas d’Avesnes-le-Comte, Église Saint-Nicolas, Avesnes-le-Comte

Informations pratiques

Tout savoir sur l’orgue de l’église Saint Nicolas d’Avesnes-le-Comte 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A l’occasion de la réfection de l’orgue de l’église nous proposerons des visites guidées concernant l’orgue.

Église Saint-Nicolas 14 Rue de la Basse Cour, 62810 Avesnes-le-Comte, France Avesnes-le-Comte 62810 Pas-de-Calais Hauts-de-France

A l’occasion de la réfection de l’orgue de l’église nous proposerons des visites guidées concernant l’orgue.

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