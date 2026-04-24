Lamalou-les-Bains

PRÉSENTATION DU FESTIVAL LYRIQUE 2026

Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Présentation du Festival Lyrique 2026 ! Le Festival Lyrique prendra place cette année du 22 Juillet au 16 août mais avant le grand évènement, place à la présentation du festival le Samedi 16 Mai à 18h.

Entrée libre.

Réservez vos places pour le Festival Lyrique au 04 67 95 63 07 ou directement en Mairie ou sur la billetterie en ligne https://billetterie.legilog.fr/lamalou/

Présentation du Festival Lyrique 2026 ! Le Festival Lyrique prendra place cette année du 22 Juillet au 16 août mais avant le grand évènement, place à la présentation du festival le Samedi 16 Mai à 18h.

Au programme

• Révélation officielle des spectacles 2026

• Interventions artistiques et extraits musicaux

• Rencontre avec les organisateurs

Entrée libre.

Un moment privilégié pour les passionnés d’opérettes et de comédie musicale.

Réservez vos places pour le Festival Lyrique au 04 67 95 63 07 ou directement en Mairie ou sur la billetterie en ligne https://billetterie.legilog.fr/lamalou/ .

Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07 billetterie@mairielamalou.fr

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English :

Presentation of the Festival Lyrique 2026! This year’s Festival Lyrique will take place from July 22 to August 16, but before the big event, there’s a presentation of the festival on Saturday May 16 at 6pm.

Free admission.

Book your tickets for the Festival Lyrique on 04 67 95 63 07 or directly at the Mairie or on the online ticketing service: https://billetterie.legilog.fr/lamalou/

L’événement PRÉSENTATION DU FESTIVAL LYRIQUE 2026 Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB