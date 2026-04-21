Présentation du Livre de M. CASTANDET Tombé du ciel La Roche-Chalais
Présentation du Livre de M. CASTANDET Tombé du ciel La Roche-Chalais jeudi 7 mai 2026.
La Roche-Chalais
Présentation du Livre de M. CASTANDET Tombé du ciel
La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Présentation du livre de M. CASTANDET Tombé du ciel à la médiathèque municipale.
Présentation du livre de M. CASTANDET Tombé du ciel à la médiathèque municipale. .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90 mediatheque@larochechalais.fr
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English : Présentation du Livre de M. CASTANDET Tombé du ciel
Presentation of Mr. CASTANDET’s book Tombé du ciel at the municipal media library.
L’événement Présentation du Livre de M. CASTANDET Tombé du ciel La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-04-21 par Val de Dronne
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