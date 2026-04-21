La Roche-Chalais

Présentation du Livre de M. CASTANDET Tombé du ciel

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Présentation du livre de M. CASTANDET Tombé du ciel à la médiathèque municipale.

Présentation du livre de M. CASTANDET Tombé du ciel à la médiathèque municipale. .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90 mediatheque@larochechalais.fr

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English : Présentation du Livre de M. CASTANDET Tombé du ciel

Presentation of Mr. CASTANDET’s book Tombé du ciel at the municipal media library.

L’événement Présentation du Livre de M. CASTANDET Tombé du ciel La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-04-21 par Val de Dronne