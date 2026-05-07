Présentation du livre (réédition) Sur les traces de l’Allier Salle polyvalente Chemilly
Présentation du livre (réédition) Sur les traces de l’Allier Salle polyvalente Chemilly vendredi 5 juin 2026.
Chemilly
Présentation du livre (réédition) Sur les traces de l’Allier
Salle polyvalente 1 place Saint Denis Chemilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier CEN Allier et son éditeur Tomacom ont le plaisir de vous donner rendez-vous pour célébrer cette sortie.
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Salle polyvalente 1 place Saint Denis Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 89 34 conservatoire.allier@cen-allier.org
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English :
The Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier CEN Allier and its publisher Tomacom are delighted to invite you to celebrate this release.
L’événement Présentation du livre (réédition) Sur les traces de l’Allier Chemilly a été mis à jour le 2026-05-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région