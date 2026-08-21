AGENDA · Bournoncle-Saint-Pierre
Présentation du Patrimoine Historique du site de la Chapelle et du Château de Laroche, Chateau de Laroche, Bournoncle-Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Chateau de Laroche · Bournoncle-Saint-Pierre
Informations pratiques
Présentation du Patrimoine Historique du site de la Chapelle et du Château de Laroche Samedi 19 septembre, 15h00 Chateau de Laroche Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Présentation historique du Patrimoine
Chateau de Laroche Rue du château 43360 Bournoncle Saint Pierre Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Présentation historique du Patrimoine
©Agnes Lefevre