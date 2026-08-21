Présentation du Patrimoine Historique du site de la Chapelle et du Château de Laroche, Chateau de Laroche, Bournoncle-Saint-Pierre

Informations pratiques

Présentation du Patrimoine Historique du site de la Chapelle et du Château de Laroche Samedi 19 septembre, 15h00 Chateau de Laroche Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Présentation historique du Patrimoine

Chateau de Laroche Rue du château 43360 Bournoncle Saint Pierre Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation historique du Patrimoine

©Agnes Lefevre