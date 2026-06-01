Présentation du volume « Paysages d’eau dans les villas vénitiennes », Villa La Quiete, Firenze
Présentation du volume « Paysages d’eau dans les villas vénitiennes », Villa La Quiete, Firenze samedi 6 juin 2026.
Présentation du volume « Paysages d’eau dans les villas vénitiennes » Samedi 6 juin, 10h30 Villa La Quiete Firenze
Entrée libre sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Villa La Quiete accueille la présentation du volume « Paysages d’eau dans les villas vénitiennes » (Marsilio Arte, 2025), par M. Azzi Visentini, M. Cunico et G. Rallo, avec des photographies de S. Maruzzo.
Une rencontre consacrée au rapport entre les villas, les jardins et le paysage d’eau dans la Vénétie de la Sérénissime, entre histoire, architecture et territoire. À travers des images aériennes, des cartes historiques et des approfondissements consacrés aux systèmes hydrauliques et paysagers des villas vénitiennes, la rencontre offrira l’occasion de réfléchir sur la valeur culturelle de l’eau dans la construction du paysage historique italien.
Giuseppe Rallo, Marco Ferrari, Giorgio Galletti et Tessa Matteini interviendront.
Villa La Quiete via di Boldrone, 2, 50141, Firenze Firenze 50141 Quartiere 5 Firenze Toscana https://www.sma.unifi.it/p452.html
Villa La Quiete accueille la présentation du volume « Paysages d’eau dans les villas vénitiennes » (Marsilio Arte, 2025), par M. Azzi Visentini, M. Cunico et G. Rallo, avec des photographies de S. Mar
©Sistema Museale di Ateneo, Università degli Studi di Firenze
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