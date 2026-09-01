Présentation en basque du livre Deiadarra Saint-Palais
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Palais
Informations pratiques
Saint-Palais
Présentation en basque du livre Deiadarra
Médiathèque Amikuze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’association Zabalik accueille à la médiathèque, Aritz Ibarra, pour présenter son dernier ouvrage Deiadarra.
Aritz Ibarra bera Donapaleuko mediatekan izanen dugu, gure galdeeri erantzuteko, bai eta esplikatzeko nola kausitu duen hain kontakizun arin eta ulertu errexa moldatu duen hainbeste gertakari eta mende barne hartuz. .
Médiathèque Amikuze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Présentation en basque du livre Deiadarra
L’événement Présentation en basque du livre Deiadarra Saint-Palais a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques)
- Rallye-moto raid TT Rue de la Bidouze Saint-Palais 12 septembre 2026
- Comédie Les Sosies Auditorium de Bideak Saint-Palais 12 septembre 2026
- Rallye-moto raid TT Rue de la Bidouze Saint-Palais 13 septembre 2026
- Conférence Sand Flaubert une amitié féconde Saint-Palais 13 septembre 2026
- Visite libre de l’Espace Culturel Bideak de Saint-Palais, Espace Culturel Bideak, Saint-Palais 19 septembre 2026