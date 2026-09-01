Informations pratiques

Saint-Palais

Présentation en basque du livre Deiadarra

Médiathèque Amikuze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’association Zabalik accueille à la médiathèque, Aritz Ibarra, pour présenter son dernier ouvrage Deiadarra.

Aritz Ibarra bera Donapaleuko mediatekan izanen dugu, gure galdeeri erantzuteko, bai eta esplikatzeko nola kausitu duen hain kontakizun arin eta ulertu errexa moldatu duen hainbeste gertakari eta mende barne hartuz. .

Médiathèque Amikuze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72

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English : Présentation en basque du livre Deiadarra

L’événement Présentation en basque du livre Deiadarra Saint-Palais a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque