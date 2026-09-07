Présentation et concert d’orgue, Église Saint-Germain-de-Paris, Andrésy

Informations pratiques

Présentation et concert d’orgue Samedi 19 septembre, 10h30 Église Saint-Germain-de-Paris Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Concert présentation de l’orgue de l’église par les amis de l’orgue

Église Saint-Germain-de-Paris 10 boulevard Noël-Marc 78570 Andrésy Andrésy 78570 Centre-Ville Yvelines Île-de-France

Concert