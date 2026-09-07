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AGENDA · Andrésy

Présentation et concert d’orgue, Église Saint-Germain-de-Paris, Andrésy

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Germain-de-Paris · Andrésy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Germain-de-Paris
Adresse
10 boulevard Noël-Marc 78570 Andrésy
Ville
78570 Andrésy
Département
Yvelines

Présentation et concert d’orgue Samedi 19 septembre, 10h30 Église Saint-Germain-de-Paris Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Concert présentation de l’orgue de l’église par les amis de l’orgue

Église Saint-Germain-de-Paris 10 boulevard Noël-Marc 78570 Andrésy Andrésy 78570 Centre-Ville Yvelines Île-de-France
Concert

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