Présentation flash : comment préserver un château, Château de Suze-la-Rousse, Suze-la-Rousse

Informations pratiques

Présentation flash : comment préserver un château 19 et 20 septembre Château de Suze-la-Rousse Drôme

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

En 15 minutes, découvrez les coulisses de la conservation du château de Suze-la-Rousse. Qui veille sur ce patrimoine exceptionnel ? Quels métiers, quels savoir-faire et quelles institutions œuvrent ensemble pour le préserver et le transmettre aux générations futures ?

Château de Suze-la-Rousse Rue de l’Escurailler, 26790 Suze-la-Rousse, France Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475918350 https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-suze-la-rousse Le site est occupé dès l’époque gallo-romaine. Le nom de Suze apparaît pour la première fois en 852 dans un diplôme impérial de l’empereur Lothaire : l’empereur Charlemagne aurait fait don de la terre d’Orange et alentours (dont Suze dépendait) à Guillaume au court nez ou au cornet, son cousin.

Le second étage du château est occupé depuis 1978 par l’Université du vin, établissement de recherche et de formation sur la vigne et le vin. Autoroute A7 sortie 19 Bollène, puis suivre la D994 jusqu’à Suze-la-Rousse (7,6 km). Possibilité de stationner à proximité immédiate du château, en suivant le fléchage depuis le centre du village.

En 15 minutes, découvrez les coulisses de la conservation du château de Suze-la-Rousse. Qui veille sur ce patrimoine exceptionnel ? Quels métiers, quels savoir-faire et quelles institutions œuvrent ?…

© Châteaux de la Drôme Damien Challian