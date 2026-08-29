Vignobles en Scène les gustatives Accords Vins et Fromages Université du Vin Suze-la-Rousse
samedi 17 octobre 2026 · Université du Vin · Suze-la-Rousse
Informations pratiques
Suze-la-Rousse
Vignobles en Scène les gustatives Accords Vins et Fromages
Université du Vin Le Château Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Vignobles en Scène est le grand rendez-vous annuel de l’œnotourisme en France !
De ce fait, l’Université du vin vous propose en matinée, un atelier intitulé Vins et Fromages, les accords qui étonnent .
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Université du Vin Le Château Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 97 21 33 beatrice.charpentier@universite-du-vin.com
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English :
Vignobles en Scène is France’s premier annual wine tourism event!
That’s why the University of Wine is offering a morning workshop titled “Wines and Cheeses: Surprising Pairings.”
L’événement Vignobles en Scène les gustatives Accords Vins et Fromages Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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