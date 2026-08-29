Vignobles en Scène les gustatives Accords Vins et Fromages Université du Vin Suze-la-Rousse

Informations pratiques

Suze-la-Rousse

Vignobles en Scène les gustatives Accords Vins et Fromages

Université du Vin Le Château Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Vignobles en Scène est le grand rendez-vous annuel de l’œnotourisme en France !

De ce fait, l’Université du vin vous propose en matinée, un atelier intitulé Vins et Fromages, les accords qui étonnent .

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Université du Vin Le Château Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 97 21 33 beatrice.charpentier@universite-du-vin.com

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English :

Vignobles en Scène is France’s premier annual wine tourism event!

That’s why the University of Wine is offering a morning workshop titled “Wines and Cheeses: Surprising Pairings.”

L’événement Vignobles en Scène les gustatives Accords Vins et Fromages Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence