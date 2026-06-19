Suze-la-Rousse

Vide grenier

Place du Champ de Mars Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Grand vide grenier dans tout le centre du village.

Vous pourrez venir flâner, chercher, fouiller…….. ou encore vendre vos objets, décorations, vêtements et ustensiles divers.

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Place du Champ de Mars Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 22

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English :

Large yard sale throughout the village center.

Come browse, look around, rummage through the items… or even sell your own items, decorations, clothing, and various household goods.

L’événement Vide grenier Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence