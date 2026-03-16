Les défis du Seigneur Rostaing Le Village Suze-la-Rousse

Les défis du Seigneur Rostaing

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-05-01 20:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-23 2026-04-28 2026-05-01

Plongez dans la vie d’un noble de la Renaissance !

.

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 44 leschateaux@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les défis du seigneur

Immerse yourself in the life of a Renaissance nobleman!

L’événement Les défis du Seigneur Rostaing Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence