Quatuor Modigliani Le Village Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse

Quatuor Modigliani

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Du clair-obscur de Mozart à la profondeur de Brahms, entre tension dramatique et lyrisme romantique, vous découvrirez ce quatuor. Un moment inoubliable dans la cour majestueuse du Château de Suze la Rousse.

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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18 contact@mozart-festival.fr

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English :

From the chiaroscuro of Mozart to the depth of Brahms, between dramatic tension and romantic lyricism, you’ll discover this quartet. An unforgettable moment in the majestic courtyard of the Château de Suze la Rousse.

L’événement Quatuor Modigliani Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence