Quatuor Modigliani Le Village Suze-la-Rousse
Quatuor Modigliani Le Village Suze-la-Rousse vendredi 17 juillet 2026.
Suze-la-Rousse
Quatuor Modigliani
Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17 22:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Du clair-obscur de Mozart à la profondeur de Brahms, entre tension dramatique et lyrisme romantique, vous découvrirez ce quatuor. Un moment inoubliable dans la cour majestueuse du Château de Suze la Rousse.
.
Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18 contact@mozart-festival.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the chiaroscuro of Mozart to the depth of Brahms, between dramatic tension and romantic lyricism, you’ll discover this quartet. An unforgettable moment in the majestic courtyard of the Château de Suze la Rousse.
L’événement Quatuor Modigliani Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Suze-la-Rousse (Drôme)
- Les Suz’Estivales Suze-la-Rousse 29 mai 2026
- LePlan Rocks Cave Leplan-Vermeersch Suze-la-Rousse 3 juillet 2026
- Concert musique classique Château la Borie Suze-la-Rousse 5 juillet 2026
- Visite commentée Suze-la-Rousse la médiévale Suze-la-Rousse 22 octobre 2026