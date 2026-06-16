Choeur de Sartène Suze-la-Rousse
Choeur de Sartène Suze-la-Rousse lundi 13 juillet 2026.
Suze-la-Rousse
Choeur de Sartène
Eglise Saint Bach Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13 22:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Le Choeur de Sartène rejoint Jean Paul Poletti en 1995 et pratique la polyphonie traditionnelle et religieuse qui exprime un art humble, beau, soucieux de perfection .
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Eglise Saint Bach Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 41
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English :
The Sartène Choir joined Jean Paul Poletti in 1995 and performs traditional and religious polyphonic music that embodies a humble, beautiful art form that strives for perfection.
L’événement Choeur de Sartène Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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