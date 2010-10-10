Concert Pop Rock Château La Borie Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse

Concert Pop Rock

Château La Borie 2888 Route de Saint-Paul Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Forgée par des années de tournées, de nombreuses expériences des 2 côtés de l’Atlantique, la musique de JOHARPO trace son chemin entre un Folk semi-acoustique et un Blues électrifié…

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Château La Borie 2888 Route de Saint-Paul Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 02 83 99 clelia@chateau-la-borie.fr

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English :

Forged by years of touring and numerous experiences on both sides of the Atlantic, JOHARPO’s music traces its path between semi-acoustic Folk and electrified Blues…

L’événement Concert Pop Rock Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence