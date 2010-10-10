Concert Pop Rock Château La Borie Suze-la-Rousse
Concert Pop Rock Château La Borie Suze-la-Rousse samedi 25 juillet 2026.
Suze-la-Rousse
Concert Pop Rock
Château La Borie 2888 Route de Saint-Paul Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25 23:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Forgée par des années de tournées, de nombreuses expériences des 2 côtés de l’Atlantique, la musique de JOHARPO trace son chemin entre un Folk semi-acoustique et un Blues électrifié…
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Château La Borie 2888 Route de Saint-Paul Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 02 83 99 clelia@chateau-la-borie.fr
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English :
Forged by years of touring and numerous experiences on both sides of the Atlantic, JOHARPO’s music traces its path between semi-acoustic Folk and electrified Blues…
L’événement Concert Pop Rock Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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