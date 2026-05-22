Concert de Blues Château la Borie Suze-la-Rousse
Concert de Blues Château la Borie Suze-la-Rousse samedi 22 août 2026.
Suze-la-Rousse
Concert de Blues
Château la Borie 2888 Route de Saint Paul Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concert de Blues au Château La Borie avec Joharpo.
Foodtrucks et bar à vins du domaine.
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Château la Borie 2888 Route de Saint Paul Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 02 83 99 courrier@chateau-la-borie.fr
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English :
Blues concert at Château La Borie with Joharpo.
Foodtrucks and wine bar on the estate.
L’événement Concert de Blues Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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