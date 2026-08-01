Soirée karaoké au camping Camping Suze Luxe Nature Suze-la-Rousse

Informations pratiques

Suze-la-Rousse

Soirée karaoké au camping

Camping Suze Luxe Nature 110 chemin du camping Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez danser et chanter au restaurant le SLN le samedi 15 août.

Dès 19h30 nous vous attendons autour d’une planche mixte ou de tapas pour passer un moment sympathique en famille ou entre amis.

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Camping Suze Luxe Nature 110 chemin du camping Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 15 26 81

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English :

Come dance and sing at the SLN restaurant on Saturday, August 15.

Starting at 7:30 p.m., we look forward to seeing you there for a mixed platter or some tapas—come enjoy a fun time with family or friends.

L’événement Soirée karaoké au camping Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence