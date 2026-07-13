Truffe en fête Suze-la-Rousse
jeudi 6 août 2026 · Suze-la-Rousse
Informations pratiques
Suze-la-Rousse
Truffe en fête
Parc du Château Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Au coeur de l’été, le château de Suze-la-Rousse et la Marquise de Sévigné célèbrent la truffe d’été.
Producteurs passionnés, saveurs authentiques et patrimoine d’exception se rencontrent pour une journée placée sous le signe du goût et de la convivialité.
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Parc du Château Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes syndicattruffenoiretpgep@gmail.com
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English : Truffe en fête
Come and discover the summer truffle in a magical setting!
Passionate producers, authentic flavours and an exceptional heritage come together for a day dedicated to taste and conviviality.
L’événement Truffe en fête Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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