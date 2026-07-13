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AGENDA · Suze-la-Rousse

Truffe en fête Suze-la-Rousse

jeudi 6 août 2026 · Suze-la-Rousse

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Parc du Château
Ville
26790 Suze-la-Rousse
Département
Drôme
Tarif

Suze-la-Rousse

Truffe en fête

Parc du Château Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Au coeur de l’été, le château de Suze-la-Rousse et la Marquise de Sévigné célèbrent la truffe d’été.
Producteurs passionnés, saveurs authentiques et patrimoine d’exception se rencontrent pour une journée placée sous le signe du goût et de la convivialité.
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Parc du Château Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   syndicattruffenoiretpgep@gmail.com

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English : Truffe en fête

Come and discover the summer truffle in a magical setting!
Passionate producers, authentic flavours and an exceptional heritage come together for a day dedicated to taste and conviviality.

L’événement Truffe en fête Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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