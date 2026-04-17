Festival Rosa Musica Fascination Le Village Suze-la-Rousse

Informations pratiques

Suze-la-Rousse

Festival Rosa Musica Fascination

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

L’éblouissante cour d’honneur du Château est le décor idéal pour accueillir le magnifique pianiste Nathanaël Gouin, Claire-Elie Tenet à la contrebasse et le Quatuor Girard dans un programme aussi exigeant et grandiose que celui de cette soirée !

.

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 44 15 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The castle’s dazzling main courtyard is the ideal setting to welcome the magnificent pianist Nathanaël Gouin, Claire-Elie Tenet on double bass, and the Girard Quartet in a program as demanding and grand as the evening itself!

L’événement Festival Rosa Musica Fascination Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence