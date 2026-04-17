Festival Rosa Musica Fascination Le Village Suze-la-Rousse
jeudi 6 août 2026 · Le Village · Suze-la-Rousse
Informations pratiques
Suze-la-Rousse
Festival Rosa Musica Fascination
Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
L’éblouissante cour d’honneur du Château est le décor idéal pour accueillir le magnifique pianiste Nathanaël Gouin, Claire-Elie Tenet à la contrebasse et le Quatuor Girard dans un programme aussi exigeant et grandiose que celui de cette soirée !
.
Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 44 15 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The castle’s dazzling main courtyard is the ideal setting to welcome the magnificent pianist Nathanaël Gouin, Claire-Elie Tenet on double bass, and the Girard Quartet in a program as demanding and grand as the evening itself!
L’événement Festival Rosa Musica Fascination Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Suze-la-Rousse (Drôme)
- Les Musicales en Tricastin Nuit du piano Le Village Suze-la-Rousse 21 juillet 2026
- Les défis du Seigneur Rostaing Le Village Suze-la-Rousse 24 juillet 2026
- Marché nocturne et Suz’Estivales #3 Suze-la-Rousse 24 juillet 2026
- Concert Pop Rock Château La Borie Suze-la-Rousse 25 juillet 2026
- Truffe en fête Suze-la-Rousse 6 août 2026